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Сегодня 15 февраля 2017 года, 10:46

Парламент Канады ратифицировал соглашение о ЗСТ с Украиной

Нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.

Теперь Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а затем - на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в юридическую силу.

Хотя Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново, законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов.

Напомним, соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года.