Сегодня 15 февраля 2017 года, 10:46

Уже 5 тысяч украинских пар поженились за сутки, – Минюст

За год действия пилотного проекта регистрации брака в течение суток более 5 тысяч украинских пар воспользовались этим сервисом. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

14 февраля, в День всех влюбленных, министр на торжественной церемонии в Киеве лично вручил свидетельства о бракосочетании трём парам, зарегистрировавшим брак в рамках пилотного проекта «Брак за сутки».

Позже журналистам П.Петренко рассказал, что более года назад Минюст запустил пилотный проект «Брак за час», и если сначала в этом проекте были задействованы 6 городов, то после наступления нового года уже 20 городов Украины подключились к этому сервису.

«Сейчас могу официально сказать, что это уже не пилотный, а национальный проект», - резюмировал он.

«За это время более пяти тысяч украинских пар зарегистрировали брак по процедуре Минюста»,- сказал министр.

П.Петренко напомнил, что две недели назад Минюст инициировал перед украинским парламентом внесение изменений в законодательство в части закрепления возможности регистрации брака в течение суток и предоставления функции регистрации местной власти.

«Убежден, что украинский парламент поддержит нашу инициативу, мы передаем полномочия местным органам власти, местным громадам, мы упрощаем жизнь украинцам, убираем бюрократию и ненужную бумажную волокиту в вопросах, которые касаются само его святого создания семьи, рождения ребёнка», - отметил министр.

«Вообще рассчитываю, что с осени вся страна будет иметь такую возможность - через изменения в закон иметь сервис быстрого бракосочетания»,- добавил министр.