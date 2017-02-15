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Сегодня 15 февраля 2017 года, 09:15

Максимальные скидки на участие в Legal FMCG & Retail Forum действуют до 19 февраля

Один из новых индустриальных форумов газеты «Юридическая практика» - Legal FMCG & Retail Forum состоится 22 марта 2017 года в г. Киеве. Обращаем внимание, что наиболее выгодные условия участия в Форуме действуют до 19 февраля 2017 года.

Для представителей рынка FMCG и ритейла предусмотрены особые условия участия!

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Дата проведения Форума: 22 марта 2017 года

Время проведения: 10:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: Spenser & Kauffmann

FMCG-партнер: Henkel Украина

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Развитие инфраструктуры

• Внешнеэкономическая деятельность

• Интеллектуальная собственность

• Реклама и недобросовестная конкуренция

• Судебная практика

В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

• Оксана МАНЬКО, заместитель начальника управления – начальник отдела расследований недобросовестной конкуренции производственной сферы Антимонопольного комитета Украины

• Инна ШАТОВА, начальник управления правового обеспечения промышленной собственности Государственной службы интеллектуальной собственности Украины

• Вероника БЕРЕЗАНСКАЯ, координатор общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine

• Александр ВОЗНЮК, партнер ЮФ Asters

• Валентин ГВОЗДИЙ, управляющий партнер ЮФ GOLAW

• Анна ЖАРОВА, управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина»

• Ольга КАПЕЛЯНОВА, директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS)

• Инна КРУШИНСКАЯ, директор юридического департамента FOZZY GROUP

• Ольга ЛУКЬЯНОВА, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина»

• Виктория МЕЛЬНИЧЕНКО, руководитель юридического департамента AVON Украина и Грузия

• Виктория ОГРЫЗА, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина

• Иванна ОЛЕЩЕНКО, юрисконсульт группы компаний «Хенкель Украина»

• Мария ОРТИНСКАЯ, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом

• Юрий ПЕТРЕНКО, партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann

• Антон ПОЛИКАРПОВ, руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен»

• Сергей СЫСУЕВ, старший юрисконсульт международной группы FMCG-компаний

• Марианна ТОЛКАЧЕВА, юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group

• Дмитрий ФЕДЕЧКО, руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark

• Татьяна ХАРЕБАВА, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann

• Оксана ЦЫГАНЕНКО, ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ»

• Марина ЧЕРНЕНКО, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины

• Андрей ЧЕХОНАДСКИЙ, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума

(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua