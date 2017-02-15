Один из новых индустриальных форумов газеты «Юридическая практика» - Legal FMCG & Retail Forum состоится 22 марта 2017 года в г. Киеве. Обращаем внимание, что наиболее выгодные условия участия в Форуме действуют до 19 февраля 2017 года.
Для представителей рынка FMCG и ритейла предусмотрены особые условия участия!
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Дата проведения Форума: 22 марта 2017 года
Время проведения: 10:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: Spenser & Kauffmann
FMCG-партнер: Henkel Украина
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
• Развитие инфраструктуры
• Внешнеэкономическая деятельность
• Интеллектуальная собственность
• Реклама и недобросовестная конкуренция
• Судебная практика
В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
• Оксана МАНЬКО, заместитель начальника управления – начальник отдела расследований недобросовестной конкуренции производственной сферы Антимонопольного комитета Украины
• Инна ШАТОВА, начальник управления правового обеспечения промышленной собственности Государственной службы интеллектуальной собственности Украины
• Вероника БЕРЕЗАНСКАЯ, координатор общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine
• Александр ВОЗНЮК, партнер ЮФ Asters
• Валентин ГВОЗДИЙ, управляющий партнер ЮФ GOLAW
• Анна ЖАРОВА, управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина»
• Ольга КАПЕЛЯНОВА, директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS)
• Инна КРУШИНСКАЯ, директор юридического департамента FOZZY GROUP
• Ольга ЛУКЬЯНОВА, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина»
• Виктория МЕЛЬНИЧЕНКО, руководитель юридического департамента AVON Украина и Грузия
• Виктория ОГРЫЗА, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина
• Иванна ОЛЕЩЕНКО, юрисконсульт группы компаний «Хенкель Украина»
• Мария ОРТИНСКАЯ, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом
• Юрий ПЕТРЕНКО, партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann
• Антон ПОЛИКАРПОВ, руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен»
• Сергей СЫСУЕВ, старший юрисконсульт международной группы FMCG-компаний
• Марианна ТОЛКАЧЕВА, юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group
• Дмитрий ФЕДЕЧКО, руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark
• Татьяна ХАРЕБАВА, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann
• Оксана ЦЫГАНЕНКО, ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ»
• Марина ЧЕРНЕНКО, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины
• Андрей ЧЕХОНАДСКИЙ, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума
(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua
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