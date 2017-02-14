США и Украина договорились о сотрудничестве во избежание информационных рисков

Министр информационной политики Украины Юрий Стець и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович договорились о сотрудничестве с целью избежания информационных рисков между США и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитики.
«Стороны договорились поддерживать тесную связь, чтобы действовать в один голос, избегая информационных рисков, которые могут возникать между странами», - говорится в сообщении.
Ю.Стець во время встречи заявил, что Мининформполитики работает над развитием внутренней и внешней системы стратегических коммуникаций.
«Министерство информационной политики Украины строит сейчас как внутреннюю, так и внешнюю систему стратегических коммуникаций. В этом процессе для нас важно обеспечить надлежащие условия работы для СМИ, чтобы не нарушить свободы слова и создать безопасные условия труда журналистам», - отметил министр.
По словам Ю.Стеця, в Украине информационная безопасность реализовываться на основе Доктрины информационной безопасности Украины, которую СНБО принял в конце прошлого года.
М.Йованович также отметила, что стратегические коммуникации сегодня являются приоритетной сферой для США.
«Для нас стратегические коммуникации - это тоже приоритетная сфера, потому что мы считаем, что качественная коммуникация между собой как бизнеса, так и культуры, и общественности в целом, может противодействовать внутренним и внешним вызовам современности», - отметила посол.
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