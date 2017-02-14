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Сегодня 14 февраля 2017 года, 18:05

НАБУ сделало публичным реестр дел, переданных в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сделало публичным реестр дел, переданных в суд. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко.

«НАБУ сделало открытый реестр дел, переданных в суд», - отметил он.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что на стадии досудебного расследования в бюро находится 264 производства, совокупный размер предмета преступления в которых составляет 82,9 млрд гривен.