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Сегодня 14 февраля 2017 года, 18:05

Банки-банкроты вернули НБУ 4 млрд грн

Национальный банк за 2016 год получил более 4 млрд гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, выданным неплатежеспособным банкам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, наибольший объем средств, а именно 2,3 млрд гривен НБУ получил за счет средств от погашения ценных бумаг и за счет возврата взысканий на указанные активы.

«Еще 1,04 млрд гривен получено от погашения или реализации заложенных Национальному банку кредитов. Отчуждение 172 объектов недвижимого имущества принесло еще 448,6 млн гривен, и 295,3 млн гривен погашено за счет других источников», - говорится в сообщении.

«В целом, прирост суммы погашения задолженности по кредитам рефинансирования составил 2,9 млрд гривен, или 265% по сравнению с 2015 годом. Такой результат достигнут благодаря оптимизации работы структурных подразделений Нацбанка, сопровождающих удовлетворение кредиторских требований регулятора», - говорится в сообщении.

Кроме того, активизировалась работа Фонда гарантирования вкладов в направлении реализации заложенного имущества и перечисления средств от погашения заложенных кредитов.

Напомним, платежеспособные банки за 2016 год уменьшили задолженность перед Нацбанком по кредитам рефинансирования на 55%.