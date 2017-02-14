Сегодня 14 февраля 2017 года, 18:05

НКРЭКУ намеревается повысить тарифы на водоснабжение для киевлян на более чем 18%

Сегодня, 14 февраля 2017 года состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания были приняты решения о повышении тарифов на центральное водоснабжение и центральное водоотведение для киевлян. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Было предложено внести изменения в постановление «Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года №1141» относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение ПАО «АК «Киевводоканал».

Также было предложено внести изменения в постановление «Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 ноября 2015 года № 2868» об установлении тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведение (с использованием внутридомовых систем) ПАО «АК «Киевводоканал».

Согласно этим документам предложено поднять цены на центральное водоснабжение для потребителей с 5,70 грн/1 куб.м до 6,75 грн/1 куб.м (18,42%), а также поднять цены на центральное водоотведение с 5,77 грн/1 куб.м до 6,16 грн/1 куб.г (6,57%).

Отметим, что проекты постановлений об изменении тарифов должны одобрить еще глава и члены Комиссии НКРЭКУ и только после того они будут утверждены.