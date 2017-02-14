КМУ направил субвенцию на поддержку инклюзивного образования

Кабинет министров Украины направил субвенцию для поддержки инклюзивного образования на местах. Соответствующее постановление об утверждении порядка использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями было одобрено сегодня на заседании правительства.
«Одним из наших приоритетов является инклюзивное образование, и дать возможность детям с особыми потребностями учиться в общеобразовательных учебных заведениях. Субвенция направляется на оказание такой государственной поддержки детям, которые учатся в специальных и инклюзивных классах таких заведений, кроме школ-интернатов и учебно-реабилитационных центров. Это - слепым детям, с ограниченным зрением, глухим, со сниженным слухом, с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития и детям со сложными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра», - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.
По ее словам, эта субвенция направляется на проведение дополнительных коррекционных развивающих занятий, услуг, которые определяются индивидуальной программой развития ребенка, а также на приобретение специальных средств коррекции развития ребенка.
«Поэтому это чрезвычайно важный шаг для поддержки инклюзивного образования на местах», - подчеркнула она.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Что ждёт должников и их юристов?
10 февраля стартуют самые масштабные соревнования среди студентов-юристов
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: