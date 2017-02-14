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КМУ направил субвенцию на поддержку инклюзивного образования

14 февраля 2017 года Источник:УНИАН

Кабинет министров Украины направил субвенцию для поддержки инклюзивного образования на местах. Соответствующее постановление об утверждении порядка использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями было одобрено сегодня на заседании правительства.

«Одним из наших приоритетов является инклюзивное образование, и дать возможность детям с особыми потребностями учиться в общеобразовательных учебных заведениях. Субвенция направляется на оказание такой государственной поддержки детям, которые учатся в специальных и инклюзивных классах таких заведений, кроме школ-интернатов и учебно-реабилитационных центров. Это - слепым детям, с ограниченным зрением, глухим, со сниженным слухом, с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития и детям со сложными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра», - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, эта субвенция направляется на проведение дополнительных коррекционных развивающих занятий, услуг, которые определяются индивидуальной программой развития ребенка, а также на приобретение специальных средств коррекции развития ребенка.

«Поэтому это чрезвычайно важный шаг для поддержки инклюзивного образования на местах», - подчеркнула она.

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