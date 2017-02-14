Сегодня 14 февраля 2017 года, 16:34

КМУ направил субвенцию на поддержку инклюзивного образования

Кабинет министров Украины направил субвенцию для поддержки инклюзивного образования на местах. Соответствующее постановление об утверждении порядка использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями было одобрено сегодня на заседании правительства.

«Одним из наших приоритетов является инклюзивное образование, и дать возможность детям с особыми потребностями учиться в общеобразовательных учебных заведениях. Субвенция направляется на оказание такой государственной поддержки детям, которые учатся в специальных и инклюзивных классах таких заведений, кроме школ-интернатов и учебно-реабилитационных центров. Это - слепым детям, с ограниченным зрением, глухим, со сниженным слухом, с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития и детям со сложными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра», - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, эта субвенция направляется на проведение дополнительных коррекционных развивающих занятий, услуг, которые определяются индивидуальной программой развития ребенка, а также на приобретение специальных средств коррекции развития ребенка.

«Поэтому это чрезвычайно важный шаг для поддержки инклюзивного образования на местах», - подчеркнула она.