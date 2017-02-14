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Правительство предложило МВФ свой вариант пенсионной реформы, - СМИ

14 февраля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет министров прописал в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда свой вариант пенсионной реформы.

В частности, МВФ требовал принять до конца марта 2017 года пенсионную реформу, которая включает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин на 4 месяца ежегодно, начиная с 1 июля 2017 года, а для женщин и в дальнейшем повышать возраст на шесть месяцев ежегодно после 2021 до тех пор, пока мужчины и женщины не достигнут пенсионного возраста в 63 года (2027 - ред.).

Также, по предложению МВФ, пенсионная реформа должна предусматривать дальнейшее сужение возможностей заблаговременного выхода на пенсию, в частности, путем перевода работников отрасли образования и здравоохранения на общий режим выхода на пенсию с 1 июля 2017 года.

При этом Кабинет министров отклонил предложения Фонда и предложил свой вариант пенсионной реформы.

В проекте меморандума отмечается, что Верховный Совет примет до конца апреля 2017 года комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Реформа будет предусматривать новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию», - говорится в предложениях правительства.

Также новая реформа предусматривает экономию расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе (по сравнению с уровнем расходов в 2016 году), в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию.

Кроме того, она должна гарантировать, что граждане Украины будут получать пенсии, которые являются соотносительными с уплаченными ими взносами и адекватными в реальном измерении.

«Эта общая система будет применяться ко всем видам занятости, за исключением ограниченного перечня опасных профессий», - говорится в документе.

Стоит отметить, что эти пункты до сих пор остаются несогласованными.

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