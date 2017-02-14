НАПК просит суд оштрафовать судью и двух работников ВХСУ за несвоевременную подачу е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направит в суд протокол о правонарушении, совершенном судьей Высшего хозяйственного суда Виктором Швецом за несвоевременную подачу без уважительных причин электронной декларации. Об этом говорится в решении НАПК от 9 февраля.
Так, согласно тексту решения, агентство решило направить в суд протокол о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях (несвоевременная подача декларации без уважительных причин).
Аналогичные протоколы решено направить в суд в отношении еще двух сотрудников Высшего хозсуда, в частности в отношении начальника отдела обеспечения работы секретаря судебной палаты управления обеспечения работы первой судебной палаты Олеси Лукомской, а также в отношении начальника самостоятельного отдела Валентины Щербатюк.
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