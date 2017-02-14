ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 17 млн грн

Фонд гарантирования вкладов на прошлой неделе продал активы 31 ликвидируемого банка, на общую сумму 16,95 млн грн.
В Фонде отмечают, что из них на сумму 13,54 млн грн состоялись аукционы по продаже основных средств, на 2,58 млн грн – аукционы по продаже прав требования по кредитам.
Кроме того, 0,82 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков. Остальная сумма, 0,02 млн грн, полученная от продажи прочих активов – картин, монет и тому подобное.
В частности, на прошлой неделе состоялись аукционы по продаже основных средств ПАО «КБ «Надра» на сумму 12,50 млн грн, ПАО «Брокбизнесбанк» – на 0,58 млн грн, ПАО Банк «Контракт» – на 0,25 млн грн, ПАО «Банк Камбио» – на 0,21 млн грн.
Права требования по кредитам ПАО «Захидкомбанк» были проданы на сумму 1,81 млн грн, ПАО «Дельта Банк» – на 0,77 млн грн.
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