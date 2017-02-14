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Сегодня 14 февраля 2017 года, 15:03

Утверждено среднесрочное бюджетное планирование

Кабинет Министров утвердил среднесрочное бюджетное планирование. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства во вторник.

«Бюджетная реформа управления госфинансами предусматривает переход к среднесрочному бюджетному планированию», - сказал министр финансов Александр Данилюк.

Данное планирование предусматривает установление стратегических целей и показателей главных распорядителей бюджетных средств.

Министр добавил, что имплементация положений стратегии среднесрочного планирования предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс, которые будут готовиться в течение текущего года.

Также планируется внесение изменений и в бюджетный календарь. Минфин намерен сделать бюджетное планирование на 2018-2020 года.