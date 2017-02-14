Сегодня 14 февраля 2017 года, 15:03

КМУ не стал рассматривать введение ЧП в энергетике

Кабинет министров Украины не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. Соответствующее решение не было рассмотрено в ходе заседания правительства. О том, что ЧП в энергетике не рассматривалось журналистам после заседания сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Нам нужно смотреть с точки зрения пиковых нагрузок, что и каким образом работает промышленность. Здесь день-два такой важности не имеет, большого значения, но самое главное, процесс антикризисных мер уже запущен. Это возможности введения чрезвычайных мер, я хотел бы, чтобы мы не путали с чрезвычайным положением, - заявил Г.Зубко. - Это не касается чрезвычайного положения какого-то специального для населения, это касается, в первую очередь, устойчивого функционирования энергетической системы».

Напомним, Антикризисный энергетический штаб ранее рекомендовал главе Министерства энергетики Игорю Насалику внести на рассмотрение правительства вопрос о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Из-за блокады поставок угля-антрацита из зоны АТО, запасов которого украинским теплогенерирующим предприятиям хватит максимум на 40 дней, власти всерьез рассматривают возможность на месяц ввести чрезвычайное положение в энергосекторе. В случае полной блокады поставок топлива из Донбасса, государству придется закупать дорогой импортный антрацит.