Минфин планирует выделить 51,9 млн грн на киберзащиту в 2017 году

Министерство финансов собирается потратить в 2017 году 51,9 млн грн на обеспечение кибербезопасности государственных информационных ресурсов.
«Средства пойдут на покупку серверного и коммутационного оборудования, систем хранения данных, антивирусного программного обеспечения, услуг по технической защите информации, услуг по предоставлению защищенного доступа к сети интернет», - добавляют в ведомстве.
Напомним, что в декабре правительство уже выделило Минфину и Государственной казначейской службе 80 млн грн из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак.
Напомним, министерство финансов и Государственное казначейство Украины потеряли 3 ТБ информации в результате хакерской атаки в декабре 2016 года.
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