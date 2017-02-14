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Сегодня 14 февраля 2017 года, 13:32

Минфин планирует выделить 51,9 млн грн на киберзащиту в 2017 году

Министерство финансов собирается потратить в 2017 году 51,9 млн грн на обеспечение кибербезопасности государственных информационных ресурсов.

«Средства пойдут на покупку серверного и коммутационного оборудования, систем хранения данных, антивирусного программного обеспечения, услуг по технической защите информации, услуг по предоставлению защищенного доступа к сети интернет», - добавляют в ведомстве.

Напомним, что в декабре правительство уже выделило Минфину и Государственной казначейской службе 80 млн грн из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак.

Напомним, министерство финансов и Государственное казначейство Украины потеряли 3 ТБ информации в результате хакерской атаки в декабре 2016 года.