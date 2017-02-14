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Э-билет: маленький шаг для парламента, огромный скачок для пассажиров

7-го февраля был опубликован ранее подписанный 3-го февраля Президентом Петром Порошенко Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте». Он вступает в силу через 3 месяца, реализовываться на практике будет не один год, но «жаркие» дискуссии вокруг него начались еще задолго до его принятия. Владислав Чуприна, младший юрист LEMAN International Law Group, прокомментировал «ЮП» грядущие изменения.

Законом предусматривается:

- введение понятия «электронный билет» и «автоматизированная система учета оплаты проезда» - компоненты системы проезда которые предоставляют право на использование транспортных услуг и их учет;.

- органам местного самоуправления предоставлены все необходимые полномочия по внедрению Э-билета. Каждый город будет самостоятельно определять, внедрять или нет Э-билет. Так же городские власти будут определять вид, форму носителей, порядок обращения и регистрации проездных документов, утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом;.

- отныне льготники, в городах, в которых утвердили Э-билет могут вместо предъявления соответствующего удостоверения воспользоваться своим Э-билетом.

Теоретически, по словам экспертов и народных депутатов, подобные изменения должны привести к следующим изменениям:

- пассажир одним Э-билетом сможет оплачивать проезд в разных видах транспорта (метро, трамвай, автобус и тд.)

- будет проводиться точный учет пассажиров, благодаря которому можно эффективно планировать маршруты и гибкий график;

- учет услуг поможет повысить прибыльность предприятий и обновить подвижной состав, а также вывести бизнес частных пассажирских перевозок из «тени»;

- будет гарантированное для льготников право на бесплатный проезд, а перевозчикам – честный расчет за это;

Также, интересная ситуация складывается и в регулировании фактически безбилетных проездов в частных маршрутных такси. Ведь те, кто пользуются данным видом перевозок знают, что фактически (по крайней мере в Киеве), при оплате проезда пассажирам не выдается билет, хотя целые рулоны последних всегда лежат возле водителя, и могут быть выданы при первом требовании. К тому же, виды билетов, в том числе и для частных перевозок официально утверждены и опубликованы на сайте «Киевпастранса». В то же время, мало кто задумывается об очень важном значении такого билета, ведь именно он:

1. Подтверждает заключение между вами пассажиром и перевозчиком договора о перевозке ( согласно ст. 42 ЗУ «Про автомобильный транспорт»: «Договор о перевозке пассажира автобусом на маршруте общего пользования заключается между автомобильным перевозчиком и пассажиром. Этот договор считается заключенным с момента приобретения пассажиром билета на право проезда, а для лиц, пользующихся правом льготного проезда, - с момента посадки в автобус ).

2. Является одним из двух главных обязанностей пассажира (согласно ст. 41 ЗУ «Про Об автомобильный автомобильном транспорте»: «Пассажир обязан: иметь при себе билет на проезд» (не касается льготников)).

3. Является документом, подтверждающим страхование пассажиров (стоимость обязательной страховки включена в стоимость билета) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. (Согласно Постановлению КМУ № 959 от 14 августа 1996 года «Об утверждении Положения об обязательном страховании от несчастных случаев на транспорте»).

Сложно представить, сколько раз перевозчик или сами пассажиры нарушали закон и подвергали себя риску лишиться страховой выплаты, каждый раз, оплачивая проезд и не получая билета.

Еще одним дискуссионным вопросом остается физическое наличие билета, как документа, подтверждающего страхование пассажиров, ведь помимо всех прочих вопросов, остается один наиболее существенный – билет чаще всего является неименным, и соответственно, это:

а) противоречит действующему законодательству (в частности ЗУ «О страховании» и Гражданскому Кодексу Украины);

б) любой, при наличии билета и в случае ДТП, может обратиться с требованием о выплате страховой суммы, даже не будучи при этом в транспорте в момент такого происшествия.

Эти и другие проблемы очень эффективно может решить Э-билет, правда для этого он обязательно должен быть именным и регистрировать момент входа и выхода пассажира из общественного транспорта.

Еще одним положительным фактором при внедрении описанного Закона может быть возможная экономия, ведь производство билетов требует немалых денежных затрат, не говоря о том, что использование бумаги ухудшает ситуацию с лесами. Соответственно, нельзя не похвалить народных депутатов и всех лиц, причастных к разработке и принятию данного Закона. Правда данный нормативный акт является лишь первым шагом в этом направлении, ведь именно от местных властей теперь зависит, будет учрежден Э-билет в конкретном населенном пункте или нет и на каких условиях. И даже после принятия такого решения, остается огромная работа по реальному внедрению Э-билета и автоматизированной системы учета оплаты проезда в каждой единице общественного транспорта. Но как говорится, дорога возникает под шагами идущего, и первый шаг уже сделан.

До перехода на Э-билет пассажирам можно порекомендовать всегда требовать билет при проезде в общественном транспорте, ведь это их законное право и обязанность.