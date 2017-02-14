Сегодня 14 февраля 2017 года, 13:32

МинАТО в 2016 году получило 600 млн гривен от международных доноров на развитие Донбасса

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинАТО) в 2016 году получило 600 млн гривен от международных доноров на развитие Донбасса. Об этом рассказал первый заместитель главы МинАТО Юсуф Куркчи.

«В прошлом году от международных финансовых организаций и других доноров международной технической помощи, направленных на восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, получили примерно 600 млн гривен. Результаты сотрудничества должны оценивать конечные получатели помощи», - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что руководство МинАТО регулярно проводит встречи с международными партнерами и донорами.