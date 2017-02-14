ЕБРР стал одним из крупнейших на Украине владельцев парка грузовых вагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создал на Украине компанию для управления грузовыми вагонами, которые достались банку по решению суда.
«Это специально созданная компания CREA I UA LLC. Пока она будет осуществлять управление. ЕБРР будет рассматривать различные варианты дальнейшего развития событий: продажа вагонов стратегу, например», — сообщил старший советник банка Антона Усов.
Ранее в интервью порталу «Центр транспортных стратегий» старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий сообщил, что компания «Интерлизинвест» не выполнила обязательства по обслуживанию кредита ЕБРР на финансирование покупки вагонов, и в итоге ЕБРР вышел из проекта с активами, которые были в залоге, — грузовыми вагонами.
«В настоящее время мы уже выходим на финишную прямую и получили титул собственности на эти вагоны. Была создана дочерняя компания, которая является держателем вагонов, и пока что вагоны будут работать напрямую на нас. 2387 вагонов — этим парком мы фактически вошли в Топ-5 крупнейших частных владельцев вагонного парка на Украине», — отметил М.Магалецкий.
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