Минфин внес изменения в порядок учета плательщиков НДС

Минфин продолжает работать с целью повышения показателей Украины в рейтинге Всемирного банка «Doing Business». Так, Министерство финансов внесло изменения в два документа:
• Порядок учета плательщиков налогов и сборов (приказ Минфина № 1588 от 09.12.2011 года);
• Положение о регистрации плательщиков НДС (приказ № 1130 от 14.11.2014 года).
Согласно внесенным изменениям форма регистрационного заявления существенно сократилась (форма №1-НДС). В новой форме заявления исчезнет информация о местонахождении плательщика (кроме перерегистрации плательщика НДС), наименование контролирующего органа, где осуществляется регистрация или перерегистрация, количество работников, данные о рассмотрении заявления, регистрация плательщика НДС и др.
Указанный приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования. Предварительно публикация запланирована на 17 февраля 2017 в «Официальном вестнике Украины». Соответственно, новая форма регистрационного заявления вступит в силу 19 марта 2017 года.
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