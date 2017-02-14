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Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:01

Минфин внес изменения в порядок учета плательщиков НДС

Минфин продолжает работать с целью повышения показателей Украины в рейтинге Всемирного банка «Doing Business». Так, Министерство финансов внесло изменения в два документа:

• Порядок учета плательщиков налогов и сборов (приказ Минфина № 1588 от 09.12.2011 года);

• Положение о регистрации плательщиков НДС (приказ № 1130 от 14.11.2014 года).

Согласно внесенным изменениям форма регистрационного заявления существенно сократилась (форма №1-НДС). В новой форме заявления исчезнет информация о местонахождении плательщика (кроме перерегистрации плательщика НДС), наименование контролирующего органа, где осуществляется регистрация или перерегистрация, количество работников, данные о рассмотрении заявления, регистрация плательщика НДС и др.

Указанный приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования. Предварительно публикация запланирована на 17 февраля 2017 в «Официальном вестнике Украины». Соответственно, новая форма регистрационного заявления вступит в силу 19 марта 2017 года.