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Минюст США представил доказательства опасности мигрантов

14 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Министерство юстиции США представило доказательства в поддержку указа президента США Дональда Трампа в отношении запрета на въезд мигрантов из ряда стран.

Согласно данным, обнародованным Юридическим комитетом Сената, 72 иммигранта из 7 стран, попавших в запретительный список президента Трампа, были осуждены, начиная с 11 сентября 2001 года за различные преступления, содержавшие признаки терроризма.

Некоторые из этих правонарушений были сравнительно мелкие, например, подделка документов, но более 30 повлекли за собой, как минимум, трехлетний срок тюремного заключения. Указывается также на относительно недавний случай с нападением в университете Огайо в ноябре 2016 года, когда беженец из Сомали ранил нескольких студентов.

Федеральный судья Джеймс Робарт, приостановивший действие указа Д.Трампа о временном запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали, и апелляционная инстанция, оставившая в силе решение Робарта, ссылались на то, что Белый дом не доказал причастности к терроризму иммигрантов и беженцев из этих стран.

На момент вынесения судебных решений по указу Д.Трампа должность Генерального прокурора еще не была замещена, и команда юристов, представлявшая Министерство юстиции, не имела четких инструкций от кабинета.

Из 1462 беженцев, въехавших в Америку в период с 3-го по 11-ое февраля, 1049 или примерно 72 процента — из 7 стран, зачисленных президентом в категорию стран повышенной террористической опасности.

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