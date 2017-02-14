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Правительство представит отчет о результатах своей деятельности за 2016 год

14 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины сегодня, 14 февраля 2017 года, представит отчет о результатах своей деятельности за 2016 год. Об этом говорится в в повестке дня заседания правительства.

Как отмечается, отчет о результатах выполнения программы деятельности правительства в 2016 году представит премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Кроме того, на заседании будут рассматриваться законопроекты относительно технического регулирования в сфере специальных технических средств, охраны тепловых сетей, усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами, дошкольного образования.

Также будет рассмотрен проект указа президента Украины Петра Порошенко о назначении стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

На повестке дня также ряд постановлений правительства. В частности, относительно порядка возмещения стоимости затрат на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний, порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций. Будут рассматриваться некоторые вопросы реализации договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Также чиновники рассмотрят вопросы утверждения перечня земельных участков, на которых планируется совместное строительство жилья для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, членов их семей; передачи недвижимого имущества в г. Николаеве в сферу управления Николаевской областной государственной администрации; передачи целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» в сферу управления Министерства образования и науки Украины. Кроме того, будет рассматриваться вопрос относительно введения среднесрочного бюджетного планирования.

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