КМУ сегодня рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения в электроэнергетике

Правительство сегодня на заседании планирует рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения в электроэнергетике через блокаду поставок угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение было вчера, 13 февраля принято на заседании Энергетического штаба.
Согласно принятому решению на заседании энергетического штаба министр энергетики Игорь Насалик на заседании КМУ предложит Правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины.
Как сообщал ранее, по данным Укрэнерго, при введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, антрацитового угля хватит на 40 суток , после чего возможны веерные отключения.
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