Совет адвокатов Украины установил новый размер оплаты за сдачу квалификационного экзамена в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс (Закон № 1791-VIII от 20 декабря 2016 года), касающихся Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Соответствующее решение принято на заседании CАУ 3 февраля в Харькове.
CАУ установила плату за сдачу квалификационного экзамена в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом на день подачи лицом заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Сумма оплачивается на банковские счета квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры соответствующего региона (КДКА) и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (ВКДКА) двумя платежами, согласно последующего распределения. При этом 80% от установленного размера перечисляется КДКА региона; 20% - на текущий счет ВКДКА.
С момента принятия этого решения теряют силу решение Совета адвокатов Украины от 17 декабря 2012 № 25 (в части, касающейся размера платы за сдачу квалификационного экзамена) и от 11 июня 2016 № 143 (в части порядка осуществления платы за сдачу квалификационного экзамена).
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