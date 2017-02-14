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Сегодня 14 февраля 2017 года, 10:30

ВСП обнародовал перечень кандидатов на должности членов ВСП для избрания съездом судей

На сайте Высшего совета правосудия обнародован перечень кандидатов на должности членов ВСП для избрания ХІV внеочередным съездом судей Украины 14-15 марта 2017 года.

Как отмечают в пресс-службе ВСП, перечень кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия публикуется в соответствии с частью шестой статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Также, в соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» секретариат Совета обеспечивает проведение специальной проверки в отношении указанных в перечне кандидатов, по результатам которой составит и предоставит Совету судей Украины соответствующее заключение.

Кроме того, Совет судей Украины будет предоставлено заключение о соответствии этих кандидатов и их документов требованиям, установленным указанным Законом.