На сайте Высшего совета правосудия обнародован перечень кандидатов на должности членов ВСП для избрания ХІV внеочередным съездом судей Украины 14-15 марта 2017 года.
Как отмечают в пресс-службе ВСП, перечень кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия публикуется в соответствии с частью шестой статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».
Также, в соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» секретариат Совета обеспечивает проведение специальной проверки в отношении указанных в перечне кандидатов, по результатам которой составит и предоставит Совету судей Украины соответствующее заключение.
Кроме того, Совет судей Украины будет предоставлено заключение о соответствии этих кандидатов и их документов требованиям, установленным указанным Законом.
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