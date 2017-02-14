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Совбез ООН принял инициированную Украиной резолюцию о защите объектов критической инфраструктуры

14 февраля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял инициированную Украиной резолюцию о защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак.

Соавторами резолюции выступили более 30 стран-членов ООН. Заседание Совбез ООН прошло по председательствованием министра иностранных дел Павла Климкина.

Целью резолюции является повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим актам против объектов критической инфраструктуры.

В резолюции излагаются конкретные действия, направленные на повышение осведомленности о стран о террористических угрозах для критической инфраструктуры, а также на укрепление потенциала государственного и частного секторов государств для противостояния террористическим угрозам.

Напоминаем, 1 февраля Украина начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Приоритетными вопросами при ее председательстве будут вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе.

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