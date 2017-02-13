Сегодня 13 февраля 2017 года, 17:49

САУ установил новый размер платы за стажировку

Совет адвокатов Украины установил новые размеры оплаты за стажировку и сдачи квалификационных экзаменов в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс (закон № 1791-VIII от 20 декабря 2016 года), касающихся закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Соответствующее решение принято 3 февраля на заседании САУ в Харькове.

Решением САУ установлено, что вклад на прохождение стажировки составляет три минимальные заработные платы на день подачи лицом заявления о назначении стажировки. При этом 70% взноса уплачивается стажером непосредственно в пользу руководителя стажировки и используется исключительно для обеспечения прохождения стажировки и компенсации расходов такого руководителя; 30% оплачивается стажером на обеспечение деятельности совета адвокатов региона и Совета адвокатов Украины, из которых 20% на текущий счет совета адвокатов региона, а 10% на текущий счет Совета адвокатов Украины (Национальной ассоциации адвокатов Украины). Уплата 70% от установленного размера взноса, уплачиваемого стажером непосредственно в пользу руководителя стажировки, может быть рассрочена по соглашению между руководителем стажировки и стажером в пределах срока стажировки.

В случае, если по результатам стажировки Совет адвокатов региона принял решение о его продлении, стажер в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения платит дополнительный вклад на прохождение стажировки в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на день принятия указанного решения, за каждый месяц дополнительной стажировки. При этом, вклад распределяется по указанным выше пропорциями.

Лица, в отношении которых решение о направлении на стажировку принято советом адвокатов региона до 1 января 2017 года, проходят стажировку по правилам, действовавшим до вступления в силу изменений в статью 10 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» относительно определения размера взноса на прохождение стажировки и порядка его уплаты.