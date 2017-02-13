Сегодня 13 февраля 2017 года, 19:20

Минобороны Украины запретили покупать телефоны за счет госсредств

Министр обороны Украины Степан Полторак запретил украинскому оборонному ведомству покупать автомобили и мобильные телефоны за счет государственного бюджета. Об этом сообщается в приказе Министерства обороны № 88 от 9 февраля о бюджетной политике.

Кроме того, украинский министр обороны постановил уменьшить расходы до минимума на командировки, выездные собрания и совещания военного ведомства. С.Полторак также запретил тратить госсредства на празднование разных дат, кроме больших государственных праздников, и проводить мероприятия, в том числе выставки и конгрессы, за счет госбюджета.

Мобильная связь сотрудников Министерства обороны Украины будет оплачена за счет специального фонда государственного бюджета.

Министр обороны приказал оплачивать только фактически поставленные товары в военное ведомство или выполненные работы и исключить предоплату. Предварительное внесение средств возможно только после получения разрешения и только в крайних случаях, отмечается в документе.

С.Полторак постановил, что фонд награждения военных ценными подарками не должен превышать для министра обороны — 800 тыс. гривен (29,4 тыс. долл. США), для начальника Генштаба — 400 тыс. гривен (14,7 тыс. долл. США), а материальная помощь военнослужащим не должна быть выше их месячного обеспечения.

Министерство обороны Украины установило с 1 января компенсацию за съем жилья военнослужащими. В том случае, если военный снимает жилье в Киеве, министерство заплатит ему 3 тыс. гривен в месяц (110 долл. США), если в областных центрах — 2,25 тыс. гривен (82 долл. США), а в других населенных пунктах — 3,55 тыс. гривен (130 долл. США) в месяц.

В государственном бюджете Украины на 2017 год расходы Министерства обороны определены в размере более 64,46 млрд гривен (2,36 млрд долл. США).