Минобороны Украины запретили покупать телефоны за счет госсредств

Министр обороны Украины Степан Полторак запретил украинскому оборонному ведомству покупать автомобили и мобильные телефоны за счет государственного бюджета. Об этом сообщается в приказе Министерства обороны № 88 от 9 февраля о бюджетной политике.
Кроме того, украинский министр обороны постановил уменьшить расходы до минимума на командировки, выездные собрания и совещания военного ведомства. С.Полторак также запретил тратить госсредства на празднование разных дат, кроме больших государственных праздников, и проводить мероприятия, в том числе выставки и конгрессы, за счет госбюджета.
Мобильная связь сотрудников Министерства обороны Украины будет оплачена за счет специального фонда государственного бюджета.
Министр обороны приказал оплачивать только фактически поставленные товары в военное ведомство или выполненные работы и исключить предоплату. Предварительное внесение средств возможно только после получения разрешения и только в крайних случаях, отмечается в документе.
С.Полторак постановил, что фонд награждения военных ценными подарками не должен превышать для министра обороны — 800 тыс. гривен (29,4 тыс. долл. США), для начальника Генштаба — 400 тыс. гривен (14,7 тыс. долл. США), а материальная помощь военнослужащим не должна быть выше их месячного обеспечения.
Министерство обороны Украины установило с 1 января компенсацию за съем жилья военнослужащими. В том случае, если военный снимает жилье в Киеве, министерство заплатит ему 3 тыс. гривен в месяц (110 долл. США), если в областных центрах — 2,25 тыс. гривен (82 долл. США), а в других населенных пунктах — 3,55 тыс. гривен (130 долл. США) в месяц.
В государственном бюджете Украины на 2017 год расходы Министерства обороны определены в размере более 64,46 млрд гривен (2,36 млрд долл. США).
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Что ждёт должников и их юристов?
10 февраля стартуют самые масштабные соревнования среди студентов-юристов
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: