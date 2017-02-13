В КМУ сопротивляются требованию МВФ открыть фискалам доступ к банковским счетам

В Кабинете министров не согласны с требованием МВФ (для выделения транша Украине, - ред.) открыть для Государственной фискальной службы (ГФС) доступ к банковским счетам физлиц.
«При очередном пересмотре программы Украина также брала на себя обязательства разработать критерии для определения «владельца крупного капитала» и возможного доступа Государственной фискальной службы к банковским счетам. Но доступ налоговиков к счетам пока особо не поддерживается, и это еще один из спорных моментов. Конфликт между Минфином и ГФС, видимо, дает о себе знать, и рассчитывать на помощь министра финансов Александра Данилюка в решении вопроса доступа ГФС к счетам, вряд ли стоит - расширять полномочия службы под руководством Романа Насирова он не намерен», - сказано в материале.
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