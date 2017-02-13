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Минэнерго предлагает правительству ввести чрезвычайное положение

13 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса. Об этом во время заседания антикризисного энергетического штаба заявили в. о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик.

«Учитывая дефицит антрацитовой группы, связанный с непоставкой их из альтернативных источников... Министерство инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере», – сказал И.Насалик.

В.Ковальчук, в свою очередь, отметил, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля Украине хватит на 40 суток.

«Укрэнерго» предлагает уменьшить потребление антрацитовой группы до примерно 20 тысяч тонн в сутки.

Насалик также отметил, что для перехода на импортные поставки антрацита понадобится около 50 дней:

«Мы потребляем от 30 до 40 тонн антрацитового угля в сутки при минусовых температурах. В месяц Украина потребляла 1,2 млн тонн антрацитовой группы. Ограничения, которые пришли на сегодняшний день и нынешние запасы могут говорить только о том, что нам нужно их замещать – период замещения – порядка 50-55 дней».

В то же время, по словам министра, существуют определенные сложности, поскольку из-за остановки нескольких ядерных реакторов в Европе, другие государства также активно закупают антрацитовый уголь.

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