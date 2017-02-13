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НАПК направило в суд админпротоколы по несвоевременной подаче е-деклараций чиновниками

13 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 3 административных протокола о несвоевременной подаче деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Уполномоченные лица НАПК обнаружили случаи несвоевременной подачи деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины за 2015 год без уважительных причин. Документы составлены согласно части третьей статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции»», - сообщают в НАПК.

Сообщается, что первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, истек 30 октября 2016 года.

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