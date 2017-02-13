Сегодня 13 февраля 2017 года, 17:49

Украина и Молдова договорились о демаркации границы

Украина и Молдова договорились о скорейшей демаркации границы, включая приднестровский участок. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время визита на Украину премьер-министра Молдовы Павла Филипа в понедельник,13 февраля.

«Отдельное внимание мы уделили развитию пограничной транспортной инфраструктуры, завершению демаркации украинско-молдавской границы, включительно с приднестровским участком. Мы подчеркиваем необходимость как можно быстрейшего завершения этого процесса», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что между сторонами были достигнуты договоренности в этой сфере.

«Это касается и Паланки, и совместного контрольного пункта в Кучурганах, в том числе, для привлечения европейских средств для обустройства пунктов пересечения границы», - сказал Президент.