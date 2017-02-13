Сегодня 13 февраля 2017 года, 16:18

ВККС обнародовала итоги проведения специальной проверки кандидатов в Верховный Суд

С 6 по 10 февраля с.г. коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривали результаты специальной проверки кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда и решали вопросы допуска кандидатов к следующему этапу конкурса - квалификационного оценивания, состоящий из анонимного письменного тестирования и практического задания.

Как отмечают в пресс-службе ВККС, к сдаче квалификационного оценивания ВККСУ допустила 630 кандидатов.

Кандидаты, имеющие право на сдаче экзамена в Верховный Суд:

• Кандидаты на должности судей Кассационного административного суда - 119 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного хозяйственного суда - 130 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного уголовного суда - 177 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного гражданского суда - 199 человек.

Поименный перечень кандидатов, допущенных к сдаче квалификационного оценивания, смотрите по ссылке.

«В процессе специальной проверки ВККС сделала около 6500 запросов в различные ведомства и учреждения, в том числе, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Минобороны, МВД, НАПК, НАБУ и т.д., и получила столько же ответов. По результатам этих действий количество кандидатов на должности судей несколько сократилась. Некоторые претенденты не были допущены в связи с наличием недостатков в документах об образовании, другие - из-за информации с Минобороны, которое имеет претензии к военнообязанным. По отдельным кандидатам поступила информация об открытых в отношении них уголовных производствах, поэтому в соответствии с законодательством Комиссия их допустила к участию в конкурсе, однако временно приостановила их отношении проведения квалифоценивания», - отметил Председатель ВККС Сергей Козьяков.

Отметим, 16 февраля с.г. кандидаты на должности судей Верховного суда, которые были допущены к сдаче квалификационного оценивания, будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 21 февраля 2017 выполнять практическое задание.