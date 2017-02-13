Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинает квалификационное оценивание кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
16 февраля 2017 кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 21 февраля 2017 выполнять практическое задание.
Сдача анонимного письменного тестирования и выполнение практического задания будет проходить по адресу: г.Киев, просп. Победы, 40 Б.
Перед тестированием для аккредитованных представителей СМИ 16 февраля 2017 в 9 час. 15 мин. состоится брифинг Председателя Комиссии Сергей Козьяков.
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