В парламенте объяснили исчезновение постановления об отставке В.Гройсмана

В Аппарате Верховного Совета объяснили, почему сняли с регистрации постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, которое подали народные депутаты фракции «Батькивщина».
Заместитель руководителя организационного управления Верховного Совета Анатолий Пивовар сообщил, что постановление об отставке Гройсмана не соответствует Конституции.
«Им (депутатам) проект вернули. Есть статья конституции, что должно быть не менее чем треть депутатов», - сказал он.
Согласно ст. 87 Конституции, Верховный Совет может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.
Кроме того, парламент не может рассматривать вопрос об отставке правительства в течение года после одобрения программы его деятельности.
Как известно, 10 февраля 13 народных депутатов от «Батькивщины», в числе которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра В.Гройсмана. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта парламента.
При этом в партии «Батькивщина» заявили, что «требуют разъяснений от аппарата Верховного совета и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента».
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