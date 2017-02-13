Сегодня 13 февраля 2017 года, 14:47

Распорядители бюджетных средств могут остаться без финансирования, - Минфин

Распорядители бюджетных средств, которые не подадут бюджетные паспорта в надлежащем виде до завтра, не смогут получить финансирование в соответствии с законом. Это касается всех без исключения органов, говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается в сообщении, на утверждение паспортов, согласно закону, главным распорядителям отводится 45 дней (до 15 февраля).

Министерство финансов неоднократно обращало внимание на необходимость своевременного утверждении паспортов бюджетных программ.

«Бюджетный процесс должен быть ответственным и прозрачным. Поэтому Министерство финансов информирует общественность обо всех этапах бюджетного процесса и в частности о состоянии представления и утверждения бюджетных паспортов», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 февраля не представлены в Минфин в установленные сроки 159 (34%) паспортов, в том числе сорок три в связи с непринятием порядков использования средств.