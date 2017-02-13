Госпредприятие «Укрпочта» 1 марта преобразуется в публичное акционерное общество

В начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию «Укрпочты».
Процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года, сообщил на пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк
«Укрпочта» начала корпоратизацию летом, и 1 марта - это меньше, чем через месяц - уже будет действовать Публичное акционерное общество «Укрпочта» с выдержкой всех процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сказал Лавренюк.
Как сообщалось ранее, в начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию «Укрпочты». С 1 июля 2016 года вступил в должность новый директор «Укрпочты» - Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. Ранее он сообщал, что корпоратизация госпредприятия будет завершена до августа 2017 года.
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