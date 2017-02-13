Экс-глава Администрации Президента просит суд обязать НБУ вернуть ему индивидуальную лицензию

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев просит Высший административный суд признать незаконным решение Национального банка аннулировать ему индивидуальную лицензию.
Так, 17 марта 2014 года А.Клюев направил документы управлению Национального банка в Донецкой области на оформление индивидуальной лицензии по размещению валютных ценностей на счетах за пределами Украины.
В заявлении о выдаче лицензии заявителем указывается его место жительства или местонахождения. Однако с 28 февраля 2014 года г-н Клюев объявлен в розыск.
Кроме того, Генпрокуратура открыла уголовное производство против А.Клюева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года управлением НБУ в Донецкой области А.Клюеву было выдано соответствующую лицензию. 24 июля 2015 года Национальным банком было принято распоряжение №411-р об аннулировании Клюеву индивидуальной лицензии. Не согласившись с этим А.Клюев подал в суд.
21 ноября 2016 года ему было отказано в признании незаконным решения НБУ, а 17 января была отклонена его апелляция.
В связи с этим А.Клюев обратился в ВАСУ для признания незаконным решения Нацбанка. В январе суд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении А.Клюева.
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