По «закону Савченко» уже освобождено более 7,7 тыс. заключенных

Более 7,7 тыс. заключенных по состоянию на 27 января вышли из-под стражи по закону о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания («закон Савченко»). Об этом сообщили Министерстве юстиции.
Данные лица отбывали наказания в тюрьмах за преступления против основ национальной безопасности (3 человека), умышленное убийство (852 человека), умышленное тяжкое телесное повреждение (528 человек), преступления, связанные с наркотиками (689 человек), разбои (1 122 человека), грабежи (925 человек), кражи (1 587 человек), хулиганство (65 человек) и другие преступления.
Кроме того, по «закону Савченко» из СИЗО освобождено около 1 400 лиц.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Что ждёт должников и их юристов?
10 февраля стартуют самые масштабные соревнования среди студентов-юристов
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: