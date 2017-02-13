Сегодня 13 февраля 2017 года, 14:47

По «закону Савченко» уже освобождено более 7,7 тыс. заключенных

Более 7,7 тыс. заключенных по состоянию на 27 января вышли из-под стражи по закону о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания («закон Савченко»). Об этом сообщили Министерстве юстиции.

Данные лица отбывали наказания в тюрьмах за преступления против основ национальной безопасности (3 человека), умышленное убийство (852 человека), умышленное тяжкое телесное повреждение (528 человек), преступления, связанные с наркотиками (689 человек), разбои (1 122 человека), грабежи (925 человек), кражи (1 587 человек), хулиганство (65 человек) и другие преступления.

Кроме того, по «закону Савченко» из СИЗО освобождено около 1 400 лиц.