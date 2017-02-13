Сегодня 13 февраля 2017 года, 13:16

Украина и Молдова договорятся о совместном контроле в международных пунктах пропуска до 2018 года

Украина и Молдова намерены договориться о совместном контроле на международных пунктах пропуска на украино-молдавской границе до 2018 года. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы до конца этого года открыть в пунктах пересечения государственной границы совместное оформление, совместный контроль. В том числе в «Кучурган – Первомайск», что является очень важным», - сказал он.

Кроме этого, В.Гройсман отметил, что необходимо начать роботу еще по двум пунктам пропуска.

В свою очередь П.Филип отметил необходимость завершения процесса демаркации границ.

Кроме того, Украина и Молдова подписали межправительственное соглашение об организации обмена информацией о лицах и транспортных средствах, на которых лица пересекают украинско-молдавскую государственную границу.

Также стороны подписали протокол между администрацией Государственной пограничной службой Украины и департаментом пограничной полиции Министерства внутренних дел Молдовы о контактных пунктах на украинско-молдавской границе.