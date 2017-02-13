Сегодня 13 февраля 2017 года, 13:16

Родителям школьников предлагают предоставить отпуск на период карантина

В Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержали проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об отпусках» относительно урегулирования вопроса отпуска на период установления ограничительных противоэпидемических мероприятий №4139. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Совета Украины.

Законопроектом предлагается дополнить Закон «Об отпусках» новой статьей следующего содержания:

«Статья 19-1. Отпуск на период установления ограничительных противоэпидемических мероприятий

По желанию матери или другого лица, указанной в части третьей статьи 18 настоящего Закона, в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период установления местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления ограничительных противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на соответствующей территории.

На период ограничительных противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на соответствующей территории может предоставляться оплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск на условиях, определенных коллективным договором».