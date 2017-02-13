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60 % медицинских закупок контролируют 11 поставщиков лекарств, - ProZorro

13 февраля 2017 года Источник:УНИАН

С 1 августа 2016 года по 1 января 2017 года в системе Прозорро 2 065 заказчиков в сфере здравоохранения объявили и успешно завершили 41 629 процедур закупки (лотов) на общую сумму свыше 4,584 млрд грн.

Как сообщили в Минздраве, в большинстве случаев закупки в медицинской сфере происходят на значительно меньшие суммы, чем в целом по Украине: 50 % процедур, завершенных заказчиками в области охраны здоровья, совершили на меньшую сумму, чем за 19 800 грн против 45 000 грн по Украине. 12 крупнейших поставщиков медицинского оборудования (1 % от всех победителей в этой группе товаров) победили в тендерах с финальными предложениями на общую стоимость 749 млн грн, что составляет 47,5 % от всей суммы по успешных закупках медицинского оборудования.

Впрочем, стоит отметить, что 50 % этой суммы обеспечили лишь 19 крупнейших торгов (от 5 млн грн). 11 поставщиков лекарств (1 % всех поставщиков) контролируют 60 % всех закупок лекарств (по сумме).

Как отметили эксперты, заказчики медицинской сферы готовы или обязаны в соответствии с предписаниями на местном уровне осуществлять закупки через Прозорро на суммы, значительно меньшие, чем заказчики из других отраслей. Общая стоимость предметов закупки, которые закупают для нужд этой отрасли, меньше, чем в целом по Украине. Меньшее количество «централизованных» заказчиков, которые могут закупать большие объемы товаров для дальнейшего распределения их между подчиненными организациями. Закупки нового медоборудования составляют 1,6 млрд грн, а строительные работы – 689 млн. Хотя большая доля приходится на обеспечение операционной деятельности.

Среди крупнейших статей затрат: 420 млн грн тратят на обеспечение заказчиков теплом и энергией, 500 млн грн – на медикаменты, а 160 млн грн – на топливо. Среди регионов по сумме закупок на душу населения первое место занимает город Киев с показателем 347 грн, что в 20 раз больше, чем в области с наименьшим значением показателя – Тернопольской. Эксперты отмечают, что это обусловлено, прежде всего, неравномерностью государственного финансирования медицинской сферы в разных областях Украины. Например, увеличение финансирования медицины в областях, близких к зоне АТО (ремонт объектов медицинского назначения и лечения солдат), различными объемами размера местных бюджетов и доли, выделяемой на здравоохранение, а также до 1 августа 2016 года (вне системы Прозорро).

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