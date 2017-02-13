Сегодня 13 февраля 2017 года, 11:45

Asters представляет украинского инвестора в арбитраже ICSID против Латвии

Юридическая фирма Asters представляет г-на Евгения Казьмина, гражданина Украины и владельца KVV Group, холдинга, работающего в сфере сбора и переработки металлолома на Украине, в инвестиционном арбитраже против Латвийской Республики.

В конце 2014 года по результатам открытого тендера, г-н Казьмин приобрел неработающий металлургический гигант АО «Liepājas Metalurgs» в городе Лиепая («Liepājas Metalurgs») и вложил в завод миллионы долларов, чтобы в 2015 году возобновить его деятельность.

Украинский инвестор считает, что его права были нарушены, когда Латвийская Республика, администратор Liepājas Metalurgs в процедуре банкротства, а также консультант администратора и клуба кредиторов Liepājas Metalurgs, компания «Prudentia», не выполнили свои обещания, которые они дали г-ну Казьмину в ходе тендера.

В результате завод не мог больше работать с прибылью, и инвесторы были вынуждены его законсервировать вскоре после возобновления работы. В ответ правительство объявило завод неплатежеспособным и начало поиск новых инвесторов для металлургического гиганта, таким образом фактически экспроприировав многомиллионные инвестиции г-на Казьмина.

Арбитражное разбирательство начато в соответствии с Соглашением между Правительством Латвийской Республики и Правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанным 24 июля 1997 года и будет осуществляться в рамках Конвенции ICSID и Арбитражного регламента ICSID.