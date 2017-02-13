Сегодня 13 февраля 2017 года, 11:45

Столичного мэра оштрафовали за неуважение к суду

Мэра Киева Виталия Кличко оштрафовали на 640 грн за неуважение к суду, поскольку он в четвертый раз не явился в Дарницкий суд, куда его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу о скандальной застройке на Осокорках. Об этом сообщил активист Владимир Тищенко на своем канале в You Tube.

По словам В.Тищенко, Кличко вручили повестку в суд на заседании Киевсовета 9 февраля, однако на заседание суда 10 февраля мэр все равно не пришел. По мнению активиста, градоначальник не желает давать показания по данному делу.

Напомним, в 2014 году на зеленой зоне возле метро «Осокорки» планировали возвести двухэтажный торговый центр. Однако община выступила против этого. Активные протесты против строительства продолжались с июня 2014 года. Вечером 19 мая 2015 года на Осокорках возник очередной конфликт между местными жителями и представителями застройщика. По данным СМИ, за строительством на Осокорках в Киеве стояла компания, среди учредителей которой был на тот момент действующий депутат Киевсовета от «УДАР» Сергей Котвицкий.