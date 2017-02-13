Сегодня 13 февраля 2017 года, 11:45

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Упрощена разрешительная система для строительства

Противодействовать незаконным застройкам будут уже на этапе оформления документов. Соответствующий Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности» подписан Президентом и официально опубликован. Предусмотрено, что порядок оформления разрешительных документов при строительстве будет определяться не по категории сложности объекта, а по классу последствий (незначительный, средний, значительный). При этом строительство объектов со средним и значительным классом последствий будет осуществляться исключительно по разрешительной системе. Закон вступит в силу в июне.

Закон о КСУ принят за основу

9 февраля парламент принял в первом чтении законопроект № 5336-1 «О Конституционном Суде Украины», разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы. Проектом предполагается новая организационная структура КСУ: Большая палата, два сената суда и шесть коллегий судей. Также предлагается ввести два новых института — специального советника и обеспечительного приказа. Предусмотрен конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ и другие новации.

В сервисных центрах МВД начали выдавать международные водительские права

В территориальных сервисных центрах МВД с 9 февраля можно получить международное водительское удостоверение. Ранее такая услуга никогда не была доступна в МРЭО. Ммеждународное водительское удостоверение важно для граждан Украины, которые работают или временно проживают за рубежом, а также собираются путешествовать автотранспортом. Удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов, на основании национального удостоверения и действует 3 года. Стоимость услуги составит 34 грн 16 коп.

В ГПК народные заседатели станут присяжными

Принят Закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс - термин «народные заседатели» заменяется термином «присяжные». Цель – разблокировать рассмотрение дел об усыновлении, объявлении лица умершим, предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке и т.д., которые раньше рассматривались с участием народных заседателей. Указанные изменения будут распространяться и на рассмотрение дел, производства по которым открыты до вступления в силу Закона.

Антидопинговый контроль в спорте – по евростандартам

Верховный Совет принял Закон «Об антидопинговом контроле в спорте», согласно которому будет создан Наблюдательный совет антидопингового контроля. Законом установлены основные направления антидопинговой деятельности, как того требует от Украины Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «Здесь мы на несколько порядков опережаем Россию и имеем полное право позиционировать себя как европейское государство», – сообщил Министр спорта И.Жданов. Отсутствие данного Закона могло привести к отстранению украинский спортсменов от соревнований.

КМУ нашел источник для финансирования строительства дорог

Кабмин предлагает направить на строительство дорог средства, которые могут высвободиться от реструктуризации ОВГЗ, проводимой Национальным банком Украины и Министерством финансов. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в правительстве с участием руководства дорожных госхолдингов. Такая реструктуризация позволит сэкономить около 15 млрд грн, сообщил В. Гройсман.

Ужесточается ответственность за браконьерство

Верховный Совет принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который направлен на усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию. В частности, Законом ужесточается ответственность за использование ядов и пневматического оружия.

Охота на лосей запрещена на 25 лет

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ, согласно которому на 25 лет запрещается охота на лосей. Мораторий касается охоты на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины и обязывает Госэкоинспекцию осуществлять государственный надзор за соблюдением режима этого запрета. Также предусмотрена разработка программы воспроизводства популяции лося и проведение необходимых исследований.

Чехия удвоила квоты на трудоустройство украинцев

Чешское правительство решило удвоить квоту на трудоустройство граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, отметив, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем до сих пор. Как сообщается, на данный момент в Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС.

Украинцы смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту

Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. «У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам», — сказал П.Климкин.