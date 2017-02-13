В прошлом году на Украине раскрыли 86% умышленных убийств, - МВД

По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году было раскрыто 86,3% умышленных убийств. Соответствующие данные о работе криминальной полиции за прошлый год обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков.
По предоставленным министром данным, в 2016 году было раскрыто 741 преступление, совершенное вооруженными организованными группами. Также раскрыто 72% убийств, совершенных из огнестрельного оружия, 82% убийств и 86,3% умышленных убийств.
Кроме того, раскрыто 84,2% преступлений с тяжкими телесными повреждениями и 87,3% преступлений с тяжкими телесными повреждениями со смертельным исходом.
Также глава МВД сообщил, что по результатам работы криминальной полиции в 2016 году суды арестовали злоумышленников: 57% - за разбой - каждый второй, 30% - за грабежи - каждый третий, 24% - за угоны автомобилей - каждого четвертого и 21% - за квартирные кражи - каждого пятого.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Что ждёт должников и их юристов?
10 февраля стартуют самые масштабные соревнования среди студентов-юристов
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: