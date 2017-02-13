Сегодня 13 февраля 2017 года, 11:45

В прошлом году на Украине раскрыли 86% умышленных убийств, - МВД

По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году было раскрыто 86,3% умышленных убийств. Соответствующие данные о работе криминальной полиции за прошлый год обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По предоставленным министром данным, в 2016 году было раскрыто 741 преступление, совершенное вооруженными организованными группами. Также раскрыто 72% убийств, совершенных из огнестрельного оружия, 82% убийств и 86,3% умышленных убийств.

Кроме того, раскрыто 84,2% преступлений с тяжкими телесными повреждениями и 87,3% преступлений с тяжкими телесными повреждениями со смертельным исходом.

Также глава МВД сообщил, что по результатам работы криминальной полиции в 2016 году суды арестовали злоумышленников: 57% - за разбой - каждый второй, 30% - за грабежи - каждый третий, 24% - за угоны автомобилей - каждого четвертого и 21% - за квартирные кражи - каждого пятого.