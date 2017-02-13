Нацбанк начинает «диагностику» небольших банков

С 13 февраля 2017 Национальный банк начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«В 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь продиагностировать остальные банков, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще время продлится согласования с банками результатов диагностирования и при необходимости формирования на их основе программ докапитализации», - комментирует заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме, 4 банка – «Крещатик», «ФИДОБАНК», «Платинум банк» и «Фортуна-банк» - за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными.
26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.
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