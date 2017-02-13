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Сегодня 13 февраля 2017 года, 10:14

МЭРТ запретил импорт сжиженного газа крупнейшим трейдерам

Министерство экономического развития и торговли своим указом №154 от 6 февраля ввело санкции против 17 украинских трейдеров нефтепродуктов.

Согласно информации, введены санкции вида III, подразумевающие запрет внешнеэкономической деятельности. Спецмеры начинают действовать с 18 марта 2017 года.

В частности, под санкции попали юрлица таких трейдеров как “Параллель”, “Укргазпетролеум”, “Виолана-ТЭК”, “Реал-НП”, “УПК-Европлюс”, “Надежда”, “Автотранс”, “Газтрон-Украина”, “Пропан-Трейд”.

Отмечается, что ограничения введены в связи с криминальным производством по ст. 258-5 УК Украины (Финансирование терроризма).

Другим указом – №155 – МЭРТ ввел запрет на деятельность восьми компаний-нерезидентов. Основанием для санкций, согласно дополнению к указу, также служат материалы СБУ, поступившие в МЭРТ 3 февраля 2017 года.

По данным издания, семь из восьми нерезидентов в 2016 году осуществляли отгрузку в адрес украинских компаний, упомянутых в указе МЭРТ №154.

В то же время, WEST TRADING & MARKETING OIL является одним из крупных поставщиков для компании “Импорт транс сервис”, входящую в структуру WOG.