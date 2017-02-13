Сегодня 13 февраля 2017 года, 10:14

В январе ГФС перечислила 68 млрд грн в бюджет

В январе 2017 года Государственной фискальной службой Украины в сводный бюджет перечислено 68 миллиардов гривен, что в 1,6 раза, или на 25,5 миллиарда гривен больше соответствующего периода 2016 года.

Об этом сообщил глава ГФС Роман Насиров, передает пресс-служба ведомства.

"В госбюджет перечислено 56 млрд. грн., что на 21,2 млрд. грн. (в 1,6 раза) больше января 2016 года. В местные бюджеты - 12,1 млрд. грн., или на 4,3 млрд. грн. (в 1,6 раза) больше, чем в январе 2016 года", - отметил он.

Пресс-служба ДФС пишет, что также наблюдается четкая тенденция к перевыполнениям планов поступлений платежей в общий фонд госбюджета (сальдо).