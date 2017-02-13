За просрочку оплаты услуг ЖКХ может появиться пеня

Новая редакция Закона про жилищно-коммунальные услуги, которая ожидает рассмотрения Верховным Советом, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.
Об этом говорится в публикации на DT.UA.
Как отмечается, уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.
"В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше – 102,6 млн грн. На фоне более 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год, выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - говорится в статье.
В публикации говорится, что власти придумывают различные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, к пугающему, но юридически сложному аресту имущества должников.
Одним из предложенных механизмов в этой области стало введение пени для неплательщиков.
"Новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени кажется относительно небольшим, если речь идет про платежку в полторы тысячи и задолженность в несколько месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), с другой - если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет", - пишет DT.UA.
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