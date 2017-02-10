Сегодня 10 февраля 2017 года, 18:32

Украина согласилась на «пенсионные» условия МВФ, - СМИ

Украина остро нуждается в проведении пенсионной реформы, и в этом смысле повышение пенсионного возраста или пенсионного стажа - один из механизмов реформы. Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сказал глава департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Власть Украины согласилась с необходимостью проведения пенсионной реформы, чтобы обеспечивать достойные пенсии и сбалансировать бюджет Пенсионного фонда», - отметил он.

По словам Дж.Райса, пенсионная система должна быть понятной, прозрачной. Повышение пенсионного возраста для работающих граждан в Украине является одним из способов создания более современной пенсионной системы с лучшими выплатами и находится на рассмотрении в рамках выполнения программы расширенного кредитования Украины со стороны МВФ.

Таким образом Дж.Райс ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление министра социальной политики Украины, который не согласился с необходимостью повышения пенсионного возраста.

Как отметил представитель фонда, украинское правительство приняло условия программы МВФ.

«Это включает рассмотрение всех вариантов для продвижения к более современной системы с четкими правилами, которые обеспечивают мероприятия по более длительной занятости и более позднего выхода на пенсию», - отметил Дж.Райс.