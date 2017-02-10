Сегодня 10 февраля 2017 года, 18:32

Миграционная служба предлагает создать открытый реестр места жительства

Украинцы по аналогии с Грузией могут создать открытый реестр места жительства граждан. Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

«Мы рассчитываем, что проблема подтверждения места регистрации исчезнет в течение 1-2 лет. Мы обсуждаем как вариант – так же, как в некоторых странах, например в Грузии, – сделать открытым реестр места проживания», - отметил М.Соколюк.

«Должна быть одна целостная система, в которой учитывается место жительства, куда человеку счета присылать и т.п. Сегодня это Львов, завтра Киев, послезавтра – Одесса. Пока эта информация записывается в чип, и в базу данных. Но местом, где она хранится, должна быть именно система, а не карта. Карточку тоже можно потерять, получить новую, а в системе должно быть постоянное актуальное место жительства», - добавил он.

Однако, по словам г-на Соколюка, информация из реестра будет доступна только уполномоченным учреждениям: «Это, конечно, не означает, что любой желающий сможет войти на сайт, набрать «Иванов Иван Иванович» и посмотреть, где тот живет. Для этого надо ввести валидные данные ID-карты гражданина Иванова. То есть если человек пришел с новым ID, то можно ввести номер и некоторую другую информацию с карты и проверить его актуальное место жительства».